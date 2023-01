L'extrem grec, que estava cedit per l’AEK d’Atenes, passa a ser de l’FC Andorra a canvi d’un 40% d’una futura venda

Christos Almpanis ja és a tots els efectes jugador en propietat de l’FC Andorra després de l’acord a què van arribar el conjunt tricolor i l’equip que va cedir-lo fins a final de temporada, l’AEK d’Atenes. Eder Sarabia i el seu cos tècnic tenien clar que volien seguir comptant amb l’extrem grec i per això els dos clubs van començar a negociar ja fa unes setmanes perquè pogués ser una realitat. I tot i que en un primer moment alguns mitjans grecs van publicar que l’FC Andorra pagaria traspàs, l’acord finalment no suposarà cap cost econòmic per al club presidit