Satisfacció amb el Campionat d'Europa

L’organització fa una valoració positiva de la competició continental disputada a Naturland

La cota 2.000 de Naturland va tancar ahir el Campionat d’Europa de Triatló d’Hivern, primera prova de la tercera edició de l’Andorra Multisport Festival organitzat pel grup Ironman amb el suport de Govern, amb una valoració satisfactòria per part de l’organització. Després de les proves elit, júnior, sub-23 i paralímpiques de la primera jornada, ahir va ser el torn de la competició de relleus mixtos, on Itàlia va mantenir la condició de dominadora de tot el cap de setmana, i de les curses de grup d’edat, puntuables també per al campionat francoespanyol.



En total, més de 100 triatletes de 12 països