L'Andorra, en el pitjor moment anímic

Tot i la tendència negativa i el cop a Granada, la situació no genera dubtes i la fe és infrangible

Entra dins la lògica i resulta totalment humà que la tendència que dibuixa l’FC Andorra –cinc punts de 24, una victòria en els darrers vuit partits i tres derrotes consecutives– pugui afectar el vestidor. “Si som en el pitjor moment anímic de la temporada? Doncs pot ser, però també soc jo qui ho ha de girar”, va declarar Eder Sarabia, entrenador tricolor.



Ara bé, perdre en un estadi com el Nuevo Los Cármenes i davant d’un equip com el Granada –12 victòries i només dos gols en contra en 14 partits a casa– no és motiu per esquinçar-se les vestidures. Així