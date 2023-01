Tret de sortida al projecte de cara als Jocs dels Petits Estats del 2025

Actualitzada 27/01/2023 a les 07:01

La Federació Andorrana de Karate (FAK) va presentar oficialment el projecte traçat de cara als Jocs dels Petits Estats que se celebraran el 2025 al país. Amb la presència en la reunió de tots els esportistes pre-seleccionats per a la gran cita andorrana i els seus entrenadors es va donar a conèixer el full de ruta a seguir fins d’aquí dos anys per part de la federació. El programa passa per tots els entrenaments amb els tècnics responsables en cada una de les modalitat, José Carbonell en Kata i Francisco Javier Orán en la modalitat de Kumite.A més, l’Europeu dels Petits Estats d’aquest setembre a Luxemburg serà, per a la delegació andorrana, un dels punts clau i de les cites importants de cara a comprovar en quin punt i nivell competitiu es troben els esportistes actualment i de cara al 2025.