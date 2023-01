Les GSeries presentaran una variació en el traçat per a la segona jornada

Actualitzada 27/01/2023 a les 07:04

La segona cita de les GSeries presentaran, tal com va comentar l’organització abans de la primera jornada, una modificació en el traçat. De fet, es va anunciar que hi hauria un traçat diferent per a cada míting i en el de demà s’inclourà en la part nord del circuit, just després de la parabòlica, el revolt de dretes conegut com el car­gol. Aquesta variació farà que els participants en aquesta G2 hagin d’enfrontar-se a la versió més tècnica de Circuit Andorra-Pas de la Casa. En la categoria reina, les GSeries E, amb cotxes el 100% elèctrics, Guillaume de Ridder és el líder amb 40 punts, seguit de l’andorrà Raül Ferré, amb 34, i de Víktor Vranckx, guanyador del Mundial de ral·licròs, amb 26. A la 2RM hi ha domini francès, amb David Bouhet, primer, i Enzo Lucotte i Dyla Dufas, segon i tercer, i amb l’andorrà Àlex Sito Español amb la il·lusió de poder fer un podi. A Side by Side (SBS), una vegada més, el campió de l’any passat, José Roger, serà el rival a batre, mentre que en motos, als Ice Gladiators, coorganitzats amb la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Marc Font i Xavi España voldran seguir mantenint el seu lloc de privilegi.