Roger Puig acaba desè al supergegant però queda fora a l'eslàlom

Cara i creu per a Roger Puig en la jornada d’ahir al Campionat del Món d’esquí paralpí que se celebra a l’estació d’Espot. L’andorrà en va assaborir una de freda i una de calenta a la supercombinada, ja que va ser 10è al supergegant i out a l’eslàlom.A la primera cursa Puig va aconseguir l’esmentat Top 10 al supergegant, confirmant el bon nivell que està demostrant tota aquesta temporada. A la segona cursa, però, l’eslàlom, i quan estava a la part final del traçat, va sortir i va quedar fora de la competició. Amb el reajustament del calendari del Campionat del Món, degut als ajornaments dels primers dies per la meteorologia, Puig farà avui l’entrenament de descens i també la cursa de la mateixa disciplina. A més, fins al final de la competició l’esquiador andorrà també té programat l’entrenament i la cursa de la disciplina de gegant.