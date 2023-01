El Circuit Shup Pàdel Tour arriba a Andorra

Actualitzada 25/01/2023 a les 06:09

La segona edició del Circuit Shup Pàdel Tour, que es va engegar l’any passat a la Seu d’Urgell, tindrà força protagonisme andorrà. Cinc de les vuit proves se celebraran al país, entre les instal·lacions de Caldea, Princiesport i la Massana, i cadascuna tindrà una temàtica diferent. La directora del circuit, Anna Aguareles, va explicar que “l’any passat vam tenir una mitjana de 300 participants i es va arribar gairebé a 1.000 entre totes les proves i, enguany, volem arribar als 1.300 jugadors”. Aguareles va detallar que hi haurà diferents categories –mixta, masculina i femenina– amb tres divisions atenent el nivell de cadascú: or, plata i bronze. El primer torneig del calendari serà de parelles mixtes, l’11 de febrer a l’Urban Sport de la Seu, amb la temàtica Love is in the air, en què ja hi ha 78 inscrits dels gairebé 100 que s’esperen. Les inscripcions a les proves del torneig es poden fer a través de l’app de Myandbank.