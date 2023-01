Henry O'Meara no entra a les finals de 'big air' i prepara les de 'slopestyle'

Actualitzada 24/01/2023 a les 05:54

Henry O’Meara no va aconseguir accedir a les finals de la disciplina de big air al Festival Olímpic de la Joventut d’Europa (FOJE), que se celebra a Friuli-Venezia-Giulia (Itàlia). El rider andorrà va competir a les qualificacions i no va poder planxar les dues rondes, un fet que el va deixar fora de les opcions d’estar a les finals de big air. “Va ser una sessió difícil ja que no va poder realitzar el truc, que era un doble cork 1.080, un truc bastant tècnic. A la primera ronda li va saltar l’esquí i no va poder recepcionar bé”, va explicar el tècnic, Scotty Jordan. O’Meara tampoc no va poder completar la segona mànega en caure. “Una llàstima”, va continuar explicant Jordan, “però li ha servit d’entrenament per a la qualificació de slopestyle”.D’altra banda, l’equip d’esquí alpí que competeix als FOJE ha hagut d’adaptar el calendari als canvis de l’organització. Així, Èric Ebri, Pirmin Estruga i Àlvar Calvo participaran avui a la cursa d’eslàlom.