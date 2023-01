Actualitzada 24/01/2023 a les 05:57

Duna Viñals va aconseguir el rècord d’Andorra sub 18 i sub 20 en la prova de 200 metres lliures amb un temps de 26”04. L’atleta va signar aquesta marca al Campionat de Catalu­nya absolut i sub 23 que es va celebrar a Sabadell. Viñals, que és encara sub 18, va acabar en la setena posició absoluta a la final amb un crono de 26”09.