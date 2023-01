Victòria i classificació

Actualitzada 15/01/2023 a les 12:08

El MoraBanc Andorra va imposar-se 62-72 al Club Baloncesto Ourense i va segellar la seva classificació per la Copa Princesa d’Astúries, on es veurà les cares amb el Zunder Palència. Si el conjunt castellà guanya el seu duel de divendres vinent contra el Melilla a domicili, els triclors s’hauran de jugar el títol a Palència, i l’única manera que es disputi al Poliesportiu és que els homes de Natxo Lezkano superin el Guipúscua, i que el Palència perdi en una jornada que es disputarà unificada divendres vinent a les 21.00 hores.Pel que fa al duel d’ahir, el MoraBanc no va mostrar ni molt menys la seva millor versió, però es va poder refer de la derrota de fa tot just vuit dies a Alacant, i va superar un rival gallec que no va donar-se per vençut gairebé fins a la botzina final. Els tricolors van arrencar bé guiats per un molt bon Rafa Luz, i van poder obrir forat a poc a poc fins a marxar nou amunt després d’un triple d’Schreiner, tot i que els locals van reaccionar tancant el primer període 14-17. Al segon quart, l’Ourense va anar millorant poc a poc, i va arribara empatar a 21, fet que va obligar Natxo Lezkano a aturar el partit, però els gallecs van posar-se per davant (23-21). Els tricolors no es van deixar sorprendre, però, i van marxar manant 32-33 al descans.A la represa, el MoraBanc va anar per feina i va fer un cop de puny sobre la taula per encarrilar, i pràcticament sentenciar, el partit. Un 0-9 de sortida ja va fer preveure que era el moment dels tricolors, i la inmaculada arrancada dels del Principat va allargar-se fins al 4-21, que va deixar el duel vist per sentència amb un 36-54, tot i que l’Ourense no volia acomiadar-se del partit tan d’hora i va seguir venent cara la seva pell acostant-se a 11 punts (43-54) just abans d’arrencar l’últim període.Amb l’empenta del Pazo dos Deportes Paco Paz, el conjunt local va arribar a escurçar la diferència per sota dels deu punts (47-54) a l’inici de l’últim període gràcies a un triple de Jose Nogués. Els tricolors seguien aguantant el partit, però sense poder acabar de trencar del tot el partit i, de fet, eren els gallecs els que se seguien acostant i s’acostaven a només cinc punts (56-61) a falta de 3’21” per la finalització del partit. Però el MoraBanc sabia que el d’ahir era un d’aquells partits que no es podien escapar de cap de les maneres, i el van acabar tancant per deu punts (62-72) amb una victòria per, més enllà de grantir-se el bitllet per a la Copa Princesa, seguir amb el frec a frec amb el Palència pel lideratge de la LEB Or.Rafa Luz va ser el més destacat amb 17 punts, 6 rebots, 7 assistències i 23 crèdits de valoració, i va tenir a Dos Anjos com a escuder amb dobles figures amb 12 punts i 10 rebots que li van donar 20 crèdits de valoració.