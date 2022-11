Dues dianes d’Arnau Dilmé i una de Nil Dilmé donen la medalla als tricolors

La selecció absoluta va penjar-se la medalla de bronze al Mundial B després d’imposar-se a Suïssa per 2-3 a la final de consol·lació celebrada ahir. Tot i no poder accedir a la gran final la matinada de diumenge després de caure per la mínima 0-1 contra Colòmbia, els nois de Manel Rubio no van ensorrar-se i van poder tancar la participació als World Skate Games de l’Argentina pujant a l’últim graó del podí després d’imposar-se al combinat helvètic a La Superiora, a San Juan.



El duel va arrencar amb igualtat, i amb una mala notícia per a Andorra, que va veure