El MoraBanc Andorra va fer oficial el fitxatge del base Josep Pérez per substituir Rafa Luz, lesionat de llarga durada. El jugador valencià de 28 anys i 1,84 metres, que signa per un mes més dos prorrogables, va entrenar ja amb l’equip a Andorra. Pérez té experiència a LEB Or a les files del Barça B, Granada o Almansa.