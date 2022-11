L’aturada per les finestres FIBA li arriba al MoraBanc en un moment òptim, amb el lideratge de la LEB Or

El MoraBanc Andorra arriba a la primera aturada de la temporada per les finestres FIBA com a líder de LEB Or, amb cinc victòries en sis partits. L’equip de Natxo Lezkano, però, comparteix amb tres equips més –Zunder Palència, Força Lleida i Movistar Estudiantes– el lloc de privilegi de la classificació. La darrera victòria al Poliesportiu contra un altre dels outsiders, el San Pablo Burgos, permet als tricolors encarar la setmana de regeneració en un moment òptim.



El director general del club, Francesc Solana, explica al Diari que “l’objectiu en aquest inici era mostrar-nos sòlids, sobretot a casa, i anar millorant