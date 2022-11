El MoraBanc Andorra marxa líder a l'aturada

Encapçala la taula classificatòria en un quàdruple empat

El MoraBanc Andorra marxarà a l’aturada per les finestres FIBA com a líder de la Lliga LEB Or després de la derrota ahir del Zunder Palència a la pista del Guuk Guipúscua Basket per 75-66. Amb aquest marcador, els homes de Natxo Lezkano encapçalen la taula de la segona categoria del bàsquet espanyol en un quàdruple empat a cinc victòries amb el Palència, el Força Lleida i el Movistar Estudiantes.



Tot això després de la victòria del conjunt tricolor contra el Burgos, amb tres quarts espectaculars, i amb un últim període per oblidar a causa, entre altres coses, de la falta