El MoraBanc se sobreposa a les baixes i s’endú un valuós triomf contra el Burgos

El MoraBanc Andorra va imposar-se per 88-82 al San Pablo Burgos donant un cop d’autoritat a la LEB Or. Si bé és cert que el partit d’ahir no deixa de ser una victòria més, no haver gua-nyat hauria complicat les coses als tricolors, que s’haurien pogut quedar a dues victòries de l’ascens directe amb tot just sis duels disputats si el Palència guanyava avui a Sant Sebastià. El marcador final no reflecteix la superioritat real dels tricolors al llarg del partit, que van arribar a guanyar per 31 punts al tercer període, però que van veure com un 9-31 a