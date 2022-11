Un gran repte

El MoraBanc rep el San Pablo Burgos en un nou duel directe entre aspirants a l’ascens

El MoraBanc Andorra rep aquesta tarda l’Hereda San Pablo Burgos (18.30 hores) en un d’aquells partits marcats en vermell al calendari, ja que hi haurà cara a cara els dos equips que van baixar l’any passat de la Lliga Endesa i que són els principals candidats a tornar-hi. El partit no arriba en el millor moment per als tricolors, després de patir divendres passat la primera derrota del curs i de perdre dos jugadors importants, Maric i Luz, per als propers duels, però el tècnic, Natxo Lezkano, ja va avisar que no vol excuses. “Hi ha dos jugadors que no