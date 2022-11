El MoraBanc s'imposa al Burgos (88-82)

Actualitzada 05/11/2022 a les 20:19

El MoraBanc Andorra ha sumat la cinquena victòria del curs a la LEB Or després d'exhibir-se 88-82 davant del San Pablo Burgos. Els tricolors s'han refet de les baixes sensibles de Luz i Maric, i han mostrat la seva millor versió davant d'un dels candidats a pujar a l'ACB arribant a manar per 30 punts, tot i que al final els visitants han pogut retallar diferències.Els tricolors han començat a trencar el partit al final del primer quart on han marxat nou amunt (31-22), i han continuat manant al segon període agafant una màxima diferència de 12 punts (37-25), tot i que en un mal final el San Pablo Burgos ha pogut retallar diferències aprofitant les imprecisions locals amb un 0-9 de parcial, però el MoraBanc ha tornat a treure la seva millor versió per marxar 12 amunt al descans (50-38) amb tres tirs lliures d'Andric.A la represa, els tricolors han continuat mostrant la seva millor versió tot i les baixes, arribant a marxar per 29 (79-51), al final del tercer quart i fent gaudir al Poliesportiu amb el seu joc. El conjunt visitant únicament ha pogut maquillar el marcador al tram final, i els tricolors han acabat sumant un triomf de prestigi.