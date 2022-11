Luz i Maric, baixes de llarga durada

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:42

Les lesions han tornat a colpejar el MoraBanc Andorra i, una vegada més, les absències signifiquen un contratemps seriós a la línia de flotació del conjunt de Natxo Lezkano. Les pitjors previsions s’han complert en els casos dels dos jugadors lesionats, Rafa Luz i Marin Maric, que hauran d’estar fora de les pistes tres i un mes, respectivament.El club va informar en un comunicat que el base hispanobrasiler pateix un trencament musculotendinós a l’isquiotibial de la cama esquerra, mentre que les proves al pivot croat van detectar un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre. Amb el temps que hauran de romandre de baixa, evidentment, no podran disputar el partit clau de dissabte a les 18.30 hores contra el San Pablo Burgos, un dels matxs marcats en vermell quan es va saber el calendari. Rafa Luz es va lesionar al partit contra el Càceres disputat al Poliesportiu. El base brasiler ha jugat quatre matxs dels cinc disputats al campionat i ha ofert una mitjana de 3 punts, un 50% d’encert en triples, 4 rebots, 3,8 assistències i 8,8 crèdits de valoració per partit. Per part seva, Maric –el gran bastió de l’equip en aquest inici de temporada a la LEB Or– ha signat 14 punts, 56,1% en tirs de dos, 4,8 rebots, 0,8 assistències i 18,8 de valoració de mitjana per enfrontament. De fet, es va lesionar a la pista del Zunder Palència i la seva absència va coincidir amb la davallada de l’equip que va provocar la primera derrota dels tricolors de la temporada. Maric es perdrà els partits contra Burgos, Lleida a casa i davant Juaristi i Estudiantes a fora. L’enfrontament en què podria tornar a les pistes seria el del 7 de desembre a la bombonera contra el Leyma Corunya. Rafa Luz no tornaria a jugar fins al 4 de gener vinent, al Poliesportiu davant l’Albacete.Ara bé, tot i la confiança cega en els 10 jugadors que té ara mateix Natxo Lezkano a la rotació, la direcció esportiva encapçalada per Francesc Solana està pentinat el mercat per portar dos jugadors temporers, un base i un pivot. En principi, les possibles arribades s’acceleraran la setmana vinent i per al partit contra el Burgos el tècnic tricolor tindrà 10 homes a la seva disposició. Solana vol estudiar molt bé la situació i sap que s’ha d’encertar en els dos temporers, perquè el tram de la temporada és molt important i han d’arribar dos jugadors que puguin ajudar l’equip.