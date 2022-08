Natxo Lezkano recupera efectius però encara no disposa de tota la plantilla

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:52

Facturats gairebé tots els compromisos internacionals dels jugadors del MoraBanc que encara no es trobaven a Andorra, l’entrenador, Natxo Lezkano, recupera alguns dels efectius. No tots, ja que el base brasiler Rafa Luz no tornarà a Andorra fins la segona setmana de setembre.Lezkano no podrà treballar encara amb la plantilla completa i s’espera que demà s’incorporin ja a la feina amb l’equip els dos internacionals amb Suècia, Tobias Borg i Chris Czerapowicz. El suecs han acabat la finestra com a quarts classificats del grup J de la ronda classificatòria per a l’Europeu i han derrotat Israel a Tel-Aviv per 83 a 92, amb 20 punts, tres assistències i quatre rebots de Borg i 9 punts de Czerapowicz. Suècia, abans, havia perdut 50 a 67 a Estocolm davant Alemanya, líder del grup.Per part seva, Rafa Luz ja ha disputat un partit dels classificatoris d’Amèrica a la Copa del Món de bàsquet FIBA 2023. Va ser davant Puerto Rico, amb derrota de Brasil (75-72) però 10 punts, tres rebots i una assistència del base tricolor. Luz, a més, del 2 a l’11 de setembre disputarà l’AmeriCup, com a amfitrió, a la ciutat de Recife.