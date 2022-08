El youtuber Spursito presenta el 'welcome pack' de l'FC Andorra

L'streamer Martí Miras, conegut com a Spursito, ha ensenyat en directe el que conté el paquet de benvinguda per als socis

Actualitzada 31/08/2022 a les 16:46

| @Spursito



L'streamer Martí Miras és la primera persona que ha obert, en exclusiva, el nou welcome pack pels abonats.



Gaudeix del vídeo sencer, aquí https://t.co/xje5nlo28Q#SomTricolors #Morabanc pic.twitter.com/m5uRmx3UQy — FC Andorra (@fcandorra) August 31, 2022

El yutuber andorrà i resident a Espanya Martí Miras, conegut com a Spursito, va presentar ahir a través d'un directe de Twitch el 'welcome pack' de l'FC Andorra. Es tracta d'un paquet de benvinguda que el club entregarà aquesta temporada als 1.000 primers abonats i conté un carnet físic, una gorra, un pin i la bufanda del 80è aniversari. L'streamer va mostrar el que hi ha a dins del paquet i va aprofitar per ensenyar les tres samarretes que el club li va enviar: la tricolor firmada per tots els jugadors, la tercera equipació i la samarreta especial per l'ascens de l'equip a Segona Divisió. A més, Miras també va ensenyar el seu carnet de soci i va animar als seus seguidors a "anar a veure els seus equips preferits jugar contra l'Andorra".De fet, l'entitat tricolor ha començat a repartir aquest dimecres els primers paquets de benvinguda als socis. Els abonats podran passar-lo a recollir a la seu de Morabanc de les 9 a les 18.30 hores.