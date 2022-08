Cande Moreno segueix la preparació a Xile

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:53

Després de l’última estada a Saas Fee, ara la primera espasa femenina en esquí alpí, Cande Moreno, així com Jordina Caminal, que continua amb el procés de recuperació, inicien demà el viatge a Xile per seguir amb el treball de pretemporada. L’equip tècnic estarà format per Dejan Poljansek i Pablo Vallina i l’equip andorrà serà a Xile durant les següents tres setmanes, les dues primeres a La Parva i l’última a Valle Nevado. Durant els últims mesos, les dues esquiadores han estat alternant treball físic a Andorra amb diferents estades de neu per tal de mantenir el contacte i aconseguir l’equilibri en la preparació.D’altra banda, els equips masculí i femení han estat entrenant aquests dies a la instal·lació indoor de Peer per tal de continuar amb les sessions de preparació amb esquís. El femení, format per Carla Mijares i Íria Medina, ha estat entrenant fins ahir i el masculí tornarà demà.