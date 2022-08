Xavi Jové acaba 81è i Kilian Folguera 84è al cross-country de Les Gets

Actualitzada 29/08/2022 a les 07:30

La representació andorrana al Campionat del Món de BTT de Les Gets (França) va acabar ahir amb una 81a plaça per a Xavi Jové al cross-country elit i la 84a de Kilian Folguera en la categoria sub-23.En un traçat de set voltes i un total de 24,1 quilòmetres, Xavi Jové va fer una cursa bastant regular, amb alguns trams amb problemes i altres on va estar més còmode i va poder superar fins a 19 bikers en la classificació final de la prova. Jové marxa de Les Gets satisfet d’aquesta 81a posició en categoria elit, en una cursa que va guanyar la llegenda suïssa Nino Schurter amb 1h21’13”-ja suma 10 títols del món-, superant in extremis l’espanyol David Valero, que es va penjar la plata amb un crono d’1h21’22”. El podi el va completar, amb la medalla de bronze, l’italià Luca Braidot amb 1h21’42”, i el resident Tom Pidcock va ser quart. En la categoria sub-23 de cross-country, Kilian Folguera va fer una bona cursa acabant en la 84a posició en una cita on també hi havia els millors del món de la seva categoria i on hi havia 100 bikers a la línia de sortida. En júnior, Roger Turné va finalitzar 68è i Adrià Regada 83è.