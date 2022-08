'Legend' Escura

Preparador físic i tècnic assistent de la selecció femenina d’Ucraïna, l’exjugador ha estat el primer a rebre el guardó de llegenda de mans de l’Associació de Futbolistes d’Andorra

Jordi Escura es retrobarà en els propers dies amb el seu inseparable Lluís Cortes, tècnic i company de fatigues, i amb les jugadores de la selecció femenina d’Ucraïna, on l’andorrà exerceix de preparador físic i entrenador assistent. En un any difícil i marcat pel conflicte bèl·lic, que va provocar el seu retorn al febrer d’aquest any, Escura va rebre aquesta setmana l’honor de ser el primer Andorra Legend de la història. Un guardó honorífic que lliurarà a partir d’ara l’Associació de Futbolistes d’Andorra (AFA) i que l’exinternacional va recollir de mans del president de l’associació, Ildefons Lima. “Aquestes coses sempre