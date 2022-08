Cande Moreno tanca la primera part de preparació abans de Xile

Actualitzada 27/08/2022 a les 06:49

Després dels últims cinc dies a Saas Fee, on ha pogut esquiar amb molt bones condicions, Cande Moreno ha tornat a Andorra per iniciar els preparatius per marxar a Xile al setembre durant tres setmanes. L’andorrana ha estat treballant aquest estiu a consciència amb el seu equip tècnic, format per Dejan Poljansek i Pablo Vallina, ja que als entrenaments físics s’hi han afegit diferents estades de neu que han acabat a Suïssa, a Saas Fee.Ara l’equip pensa ja en la llarga estada de tres setmanes que està prevista a Xile –el viatge està previst per a l’1 de setembre–, on Cande ha d’acabar d’agafar un estat de forma òptim per arribar a la primera Copa del Món de descens en les millors condicions. Aquesta cita serà a Zermatt (Suïssa) del 2 al 6 de novembre, amb entrenaments els primers dies i dues curses, els dies 5 i 6.