Vicky Jiménez, eliminada a la qualy de l'US Open

Actualitzada 26/08/2022 a les 06:59

Vicky Jiménez va quedar fora a la primera ronda de la qualy, la fase preliminar de l’US Open, contra la italiana Elisabetta Cocciaretto, número 100 del rànquing WTA, per 7-6 i 6-4 en gairebé dues hores de partit. En un enfrontament molt lluitat, l’andorrana va cedir el primer set al tie break i al segon, tot i vendre cara la mànega, va caure per 6-4. Jiménez va aconseguir remuntar un 3-0 advers al segon set i va poder collar i portar a l’extrem Cocciaretto col·locant-se 5-4 però, finalment, els detalls van fer claudicar Vicky, que s’acomiada del somni d’entrar al quadre gran d’un Grand Slam per primer cop.D’altra banda, la resident Georgina García va resoldre el primer enfrontament de la qualy de l’US Open amb nota i es va desfer de la britànica Yuriko Miyazaki en dos sets, 7-5 i 6-3. García, encara amb falta de rodatge després de recuperar-se d’una llarga lesió, jugarà el segon partit de la ronda prèvia contra la nord-americana Kayla Day, que va superar la romanesa Bara per un doble 6-1.