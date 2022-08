Juan Rubio i Felipe dos Anjos, experiència i energia per al MoraBanc Andorra

Actualitzada 25/08/2022 a les 14:25

Dos dels nous fitxatges del MoraBanc Andorra, Juan Rubio i Felipe dos Anjos, han estat presentats com a jugadors de l'equip tricolor per a la propera temporada, a la LEB Or. Els dos tenen una basta experiència a la categoria, dos Anjos també a l'ACB, i tal i com ha assegurat el director general Francesc Solana venen a aportar "energia, treball, ambició i coneixement de la lliga". Rubio, aler d'1.98 procedent del Palència ha destacat que "quan em va arribar la proposta del MoraBanc ho vaig tenir claríssim, ja que els dos tenim el mateix objectiu; jugar a l'ACB". Dos Anjos, pivot d'2.18 i el jugador més alt que mai ha vestit la samarreta del club (Shermadini en feia 2.17m) ha apuntat que "el projecte del MoraBanc és molt interessant i era l'equip on volia venir". El jugador, que prové del Movistar Estudiantes, també ha reconegut que "a la LEB Or, potser, els àrbitres són més permissius que a l'ACB pel que fa al contacte". Els dos reforços faran demà, amb la resta de companys, el primer entrenament de la pretemporada del MoraBanc Andorra.