Germán Valera, el proper a arribar a l'FC Andorra

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:42

Germán Valera, extrem procedent de l’Atlètic de Madrid i de 20 anys, serà anunciat demà com el vuitè reforç de l’FC Andorra per a la present temporada. El futbolista, que té contracte amb l’equip matalasser fins al 2026, vindrà al club tricolor cedit fins a final de temporada i pot actuar a qualsevol posició de l’atac, un aspecte molt valorat pel tècnic Eder Sarabia i per la direcció esportiva. Tot i que és esquerrà, Valera actua preferiblement com a extrem dret, a cama canviada, i d’aquesta manera, l’entrenador tricolor disposa de dos extrems esquerrans –Germán i Jacobo– que es mouen principalment per la dreta però que poden cobrir qualsevol eventualitat en la zona ofensiva. Futbolista de molta qualitat, Valera va jugar com a cedit la temporada passada a la Reial Societat B, a Segona Divisió A, on va disputar 20 partits i va fer un gol i va tenir minuts a Primera Divisió amb l’equip txuri-urdin. A la temporada 20-21 va anar cedit al Tenerife, oferint un molt bon rendiment i l’any anterior va debutar en LaLiga amb el primer equip de l’Atlético de Madrid. L’arribada de Valera barra el pas d’una de les altres opcions per reforçar la banda dreta que tenia Jaume Nogués subratllada en vermell, la del català del Mallorca i ex del planter del Barça, Jordi Mboula.