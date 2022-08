El Sideco Encamp inicia la ruta de la Champions contra el KMF Titograd

El Verde Complex-Podgorica Group de Montenegro és la seu de la ronda preliminar de la UEFA Futsal Champions League, que arrenca avui i es disputarà fins al 28 d’agost. El Sideco Encamp hi participa per 16è cop a la història i arriba “amb molta il·lusió, ganes de competir i sense renunciar a res”, tal com comenta l’extècnic i actual responsable de la secció de futsal del club encampadà, Òscar Guerrero. El Sideco, amb moltes cares noves i l’absència del porter Aitor Rubio per motius personals, s’enfronta avui a les 20.30h a l’amfitrió, el KMF Titograd de Montenegro, en el primer