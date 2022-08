El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, molt satisfet amb la confecció de l’equip que lluitarà l’ascens

Amb el recent fitxatge de l’aler-pivot serbi, Mihajlo Andric, el MoraBanc Andorra ha tancat una plantilla amb totes les garanties per somiar. Per lluitar per aquells “somnis nous” que enguany llueix com a leit motiv del club tricolor després del desencís de perdre la categoria.



El gran repte de reconquerir l’elit i de recuperar la presència a la Lliga ACB recau en 12 jugadors que conformen un roster per tremolar: Rafa Luz, Schreiner i Speight, com a bases; Borg, Dee, com a escortes; Rubio i Alexis Bartolomé com a alers; Llovet, Andric i Czerapowicz com a ala-pivots, i Dos Anjos i