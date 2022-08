Thomas Schreiner, feliç per "tornar a casa"

Actualitzada 23/08/2022 a les 13:34

L'austríac Thomas Schreiner ha estat presentat com a nou jugador del MoraBanc Andorra. El base, de 1.95m i 35 anys, torna a l'entitat tricolor després de cinc anys, va militar entre els cursos 12-13 al 16-17, amb el gran objectiu de l'ascens a la Lliga ACB. "És com tornar a casa i ho faig sent un jugador més experimentat i més madur i espero poder ajudar a aconseguir retornar l'equip a la màxima categoria" ha comentat. El director general del club, Francesc Solana, ha destacat que Schreiner "va apostar per nosaltres en l'anterior etapa a la LEB Or, es va fer un lloc a l'equip i al país i ara hem tingut l'opció de recuperar-lo. Ens aportarà experiència, compromís i coneixement del club". Solana, a més, s'ha mostrat molt satisfet de la confecció total de la plantilla, que ha quedat tancada amb la recent arribada de l'aler-pivot Mihajlo Andric. "Hem aconseguit arrodonir una plantilla amb la idea que teníem i no era fàcil".