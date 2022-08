Tortadès i Villarino s'imposen a la Ultra Combinada de la Canillo Trail

Actualitzada 22/08/2022 a les 06:26

Erola Tortadès i Alejandro Villarino van ser els grans dominadors de la Canillo Trail Races, en imposar-se a la Ultra Combinada de 70 km. Villarino, que s’havia imposat dissabte a la marató, va guanyar la cursa d’ahir de 23km, on va invertir un temps final de 6h56’12”. En categoria femenina, Erola Tortadès es va imposar, completant els 70km en 10h08’34”. La mitja marató de 23km guanyada per Villarino va tenir Mario Rui Menier com a segon i Xavi Llamas com a tercer. En la categoria femenina, Irati Azkargorta va guanyar amb molta autoritat (2h37’54”), mentre que Elena Sánchez i Maribel Martos van completar el podi amb 2h56’20” i 2h58’24”, respectivament. En el trail de 15km, Miquel Àngel Capó i Álvaro Pérez van compartir el triomf i Maria Fuentes va ser la primera dona a arribar.