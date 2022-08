El MoraBanc Andorra fitxa el '4' serbi Mihajlo Andric

L’aler-pivot, de 28 anys i 2,02, prové del Promitheas Patras grec

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir l’arribada de l’aler-pivot Mihajlo Andric com a nou fitxatge per a l’equip tricolor. El 4 serbi, de 28 anys i 2,02 d’alçada, signa per a les dues properes temporades i arriba del Promitheas Patras grec.



Andric va militar sis temporades al Partizan de Belgrad, on va arribar molt jove i hi va tenir una molt bona progressió, segons va informar el club en un comunicat. Després ha tingut experiències a Alemanya, Grècia i Turquia i amb el Promitheas va acreditar 8,9 punts, 3,2 rebots i 1,5 assistències per partit. “Andric és un jugador fet i