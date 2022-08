Actualitzada 22/08/2022 a les 06:26

Albert Costa va completar un bon cap de setmana amb dues segones posicions a Lausitzring i s’acosta al lideratge de l’Adac GT Masters, escalant a tercer en la classificació general. El company d’equip del pilot resident, l’anglès Jack Aitken, va fer tercer a la qualy del matí, però va perdre una posició a la sortida. Ara bé, els 10kg extres que el Lamborghini Huracan dorsal #63 portava com a success penalty per haver acabat segon a la cursa de dissabte no van frenar Costa, que durant el segon stint va fer un avançament, situant-se tercer. Poc després, una penalització del cotxe que liderava la cursa, que no va parar a boxes a temps, va permetre al resident acabar de nou en la segona posició. Així, Costa va sumar un altre podi i va continuar lluitant pel campionat alemany, situant-se a només 25 punts de l’actual líder.