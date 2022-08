Mihajlo Andric, nou fitxatge del MoraBanc

Actualitzada 21/08/2022 a les 17:20

Mihajlo Andric (28 anys, 2.02) es el nou fitxatge del MoraBanc per les dues pròximes temporades, amb el qual tancarà la plantilla. El serbi que arriba procedent del Promitheas Patras grec, va militar sis temporades al Partizan de Belgrad on va arribar molt jove i va tenir una molt bona progressió, segons informa el club en un comunicat. Després ha tingut experiències a Alemanya, Grècia i Turquia. Amb el Promitheas va acreditar 8.9 punts, 3.2 rebots i 1.5 assistències per partit.

“Andric és un jugador fet i la seva arribada ens fa fer un salt de qualitat en la posició de 4 perquè parlem d’un element cridat a ser important en el nostre equip” exposa el GM Francesc Solana, que afegeix que “el jugador serbi té molt bon tir de 3 punts, és un jugador dinàmic i també agressiu en els dos costats de la pista”.