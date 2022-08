Actualitzada 20/08/2022 a les 06:40

María Ruzafa s’ha convertit en nova jugadora de l’Spezia, de la Serie C italiana. Després d’abandonar el Ternana Calcio, on va jugar els últims mesos i on va ser subcampiona de Coppa, la davantera internacional s’ha compromès amb l’Spezia, també de la tercera categoria. Ruzafa es troba ara realitzant una estada de pretemporada.