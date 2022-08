L'FC Andorra torna a la realitat a Gijón (4-1)

Actualitzada 20/08/2022 a les 19:34

L'FC Andorra ha perdut a El Molinón davant l'Sporting de Gijón per 4 a 1, en un partit on els tricolors han abaixat del núvol i han estat víctimes de la falta de profunditat i d'algunes errades greus. Tot i signar una bona sortida, l'Andorra ha vist com l'equip d'Abelardo ha sabut imposar-se amb relativa facilitat, amb el golejador Djurdjevic, el lateral Cote -que ha repartit fins a tres assistències- i Otero com a bastions. Djuka ha signat l'1-0 i el 3-0, aprofitant una errada molt greu del porter tricolor Lizoain, Izquierdoz -l'ex de Boca Júniors- ha fet el segon, i només Altimira, ja a l'afegit, ha pogut corregir la situació per a un Andorra que ha pagat molt cara la inexperiència. L'equip tricolor afrontarà la propera jornada el tercer partit consecutiu a fora, a l'Estadi Gran Canària davant la UD Las Palmas.