Una vintena de residents participaran a la Vuelta a Espanya

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:00

Una vintena de corredors residents al país disputaran des d’avui la 77a edició de la Vuelta a Espanya, que arrencarà des d’Utrecht, a Holanda, i finalitzarà a Madrid diumenge 11 de setembre. Entre la participació de ciclistes amb llicència del país destaca Enric Mas, l’australià Jay Hindley (vencedor del passat Giro d’Itàlia), Hugh Carthy, Pavel Sivakov, Teo Geoghen Hart o el campió del món, Julian Alaphilippe. A més, hi haurà gregaris de luxe, com ara Sepp Kuss, Robert Gessink o Rohan Dennis, de l’equip Jumbo, i altres noms com Marc Soler, David de la Cruz, Esteban Chaves o Luis León Sánchez.Qui no hi serà, en canvi, és el també resident Nairo Quintana, que va donar positiu durant el Tour de França en tramadol, substància no considerada com a dopatge per l’AMA, però prohibida per l’UCI.