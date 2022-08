Vicky Jiménez passa a quarts de final a Vancouver

Actualitzada 18/08/2022 a les 12:14

Vicky Jiménez Kasintseva s'ha classificat aquesta matinada pels quarts de final del torneig WTA 125 de Vancouver després de derrotar a Jodie Burrage, número 142 del món, en tres sets per 7-5, 6-7 i 7-6. La jugadora del Principat ha tingut un mal inici situant-se 1-5 i 30-40 pel darrere amb pilota de set per a la britànica, però ha pogut salvar el joc i protagonitzar una gran remuntada amb tres trencaments de servei per tancar el set 7-5 al seu favor.

A la segona mànega, totes dues jugadores han tingut un intercanvi de cops amb dos trencaments a cada banda, i el segon set s'ha acabat decidint a la mort sobtada en favor de la britànica per 5-7. El tercer i definitiu set ha seguit mostrant una igualtat màxima arribant al 4-4 sense trencaments, i amb quatre breaks seguits des de llavors per dur el duel al tie break. La mort sobtada ha estat també marcada per la igualtat, i Jiménez ha necessitat tres pilotes de partit per acabar enduent-se la victòria per 9-7 i segellar el passi als quarts de final del torneig, on espera rival que sortirà del duel entre Lucia Bronzetti i Priscina Hon.

Vicky Jiménez també ha disputat també aquesta matinada partit de dobles, on fa parella amb la grega Valentini Grammatikopoulou, i ha caigut en dues mànegues (3-6 i 6-7) davant de l'hongaresa Tímea Babos i de la nord-americana Angela Kulikov.