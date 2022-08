Recepció a la selecció francesa femenina al comú de la capital

Actualitzada 18/08/2022 a les 12:35

El comú d'Andorra la Vella ha rebut aquest matí a la selecció francesa femenina de rugbi, que està fent una estada de preparació pel Mundial a Andorra la Vella fins el 24 d'agost. La delegació gala ha estat encapçalada per la vicepresidenta de rugbi femení de la FFR (Federació Francesa de Rugbi), Brigitte Jugla, i pel cònsol Menor d'Andorra la Vella, David Astrié. L'equip gal va arribar diumenge al país, i està combinant els entrenaments a l'Estadi Comunal, amb sessions també a la piscina dels Serradells.Brigitte Jugla ha explicat que "estem molt satisfetes de les condicions que hem trobat aquí", i ha agregat que "les instal·lacions estan molt bé, han respectat tot el que havíem demanat, i el VPC, la federació i tothom està al nostre servei per ajudar-nos". De la seva banda, el cònsol Menor de la capital, David Astrié, ha assenyalat que "és un orgull tenir a la selecció francesa femenina perquè estan al Top-3 del rànquing mundial" i ha agregat que "posa de manifest que Andorra la Vella és una parròquia adaptada a estades esportives d'alt nivell igual que la resta del país com estem veient amb diferents estades".Després de la recepció al comú d'Andorra la Vella, la delegació de la selecció francesa femenina de rugbi ha realitzat una visita guiada a Casa de la Vall amb la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.