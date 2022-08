Mònica Doria acaba sisena a la final de canoa

Quatre segons de penalització van deixar-la fora del podi

Mònica Doria va ser sisena a la final de canoa del Campionat d’Europa sub-23 que va celebrar-se a Ceske Budejovice (República Txeca). La palista, encara afectada per un fort refredat, no va poder mantenir la bona línia del matí, on havia fet el millor temps a la semifinal, i va acabar fora del podi per ser sisena, afectada per quatre segons de penalització per tocar les portes 7 i 18 del recorregut.



Al matí, Doria havia fet el millor temps a la semifinal amb un registre de 93”03, amb dos segons de marge respecte a Gabriela Satkova, tot i sumar una