La selecció francesa femenina arriba al país

Actualitzada 15/08/2022 a les 06:55

La selecció francesa femenina de rugbi va arribar ahir al país on serà fins al 24 d’agost per dur-hi a terme una estada preparatòria de cara al Mundial de Nova Zelanda que es disputarà entre el 8 d’octubre i el 12 de novembre. Un total de 45 jugadores treballaran durant deu dies al país, on treballaran aspectes físics, tècnics i tàctics, i que tindrà com a epicentre l’Estadi Comunal, on el combinat gal celebrarà les sessions d’entrenament. Des de la Federació Andorrana de Rugbi es va agrair al ministeri de Cultura i Esports i al comú d’Andorra la Vella la seva col·laboració, així com al Lycée Comte de Foix, Hotel Holiday Inn i Caldea.El president de la FAR, Jean-Marc Flaux, va rebre ahir a l’expedició de la selecció francesa a la capital.