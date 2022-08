L'hora de la veritat

L’FC Andorra s’estrena a la Segona Divisió amb la visita a un camp històric com el Carlos Tartiere d’Oviedo

Ha arribat el dia. Lluny queda ja aquell 21 de maig quan l’FC Andorra va derrotar 1-0 l’UCAM de Múrcia a l’Estadi Nacional i va aconseguir l’ascens a la Lliga Smartbank, però l’estrena ja és aquí i els tricolors debutaran aquesta tarda (17.30 hores) al futbol professional espanyol. Ho farà, a més, en un escenari majestuós com el Carlos Tartiere d’Oviedo, amb capacitat per a 30.000 espectadors. Al davant hi haurà el Reial Oviedo, un històric del futbol espanyol, que a la dècada dels 2000 va patir una greu crisi que va fer-lo baixar a Tercera Divisió, però que ja