Actualitzada 15/08/2022 a les 06:56

L’equip d’hoquei patins del FC Barcelona va arribar ahir al país per realitzar una estada de pretemporada a Encamp. Després que ho haguessin fet els conjunts de futbol sala i d’handbol, ara serà el torn de l’hoquei patins, que serà al país fins dijous vinent, just abans de tornar a Barcelona per jugar un amistós.