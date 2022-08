Joan Verdú prepara la temporada "molt intensament"

Actualitzada 15/08/2022 a les 14:08

Joan Verdú està molt satisfet de la pretemporada que està fent amb el nou equip tècnic. L'esquiador destaca que "tot el que és la preparació física aquest any hem donat un pas endavant i estem treballant molt durament, molt intensament, però em noto grans millores”, en declaracions recollides per la Federació d'Esquí.

Verdú remarca que està fent un treball específic "cuidant al màxim l’alimentació, el descans, la rehabilitació, la prevenció de lesions... en aquest aspecte estic molt content perquè sento que estem millorant molt en tots aquests aspectes, i penso que pel nivell on volem anar són detalls que cal tenir molt en compte”. L'esquiador ha estat entrenant aquests dies al centre de tecnificació d'Ordino i la propera fase serà a Nova Zelanda per millorar la posada a punt de cara a l’inici de la temporada de competició.



El primer contacte amb la neu d'aquest any ha estat a Suïssa on ha estat esquiant en dues estades. "Ha anat molt bé per provar el nou material, per veure com va el funcionament amb el nou equip, amb el nou entrenador i el nou preparador d’esquís, i de moment estic encantat amb l’equip", ha assegurat Verdú recalcant que "tot està anant perfecte" i que espera amb moltes ganes al preparació a Nova Zelanda on preveu provar amb més intensitat el material "i ja començarem a perfilar tots els detalls per estar el millor preparats possible per a l’obertura de la Copa del Món, a l’octubre”.