Eusebi Solé i Jone Fuente guanyen la Travessa del Pas

Actualitzada 15/08/2022 a les 06:54

Eusebi Solé i Jone Herrera van guanyar la cursa de 10 quilòmetres de la primera edició de la Travessa del Pas de la Casa celebrada ahir. A la prova masculina, Solé va completar el recorregut amb 49’58”, superant Marco Moreira i Luis Ángel Fuente, mentre que a la femenina, Fuente va fer un temps d’1 h 05’59”, i es va imposar a la britànica Jackie Holc i a l’andorrana Maria Bastida.A la carrera de cinc quilòmetres, el triomf va ser per a Josep Quevedo, seguit per Raul Milla i Xavier Farré en categoria masculina, i per a Adriana Vilalta, que va vèncer Elsa Elrington i Marie Huart. Per últim, a la cursa curta de 2,6 quilòmetres, Stéphane Douce, Jesus Sánchez i Eric Sánchez van completar el podi masculí, mentre que Eloa Victorie Martins, Faustine Douce i Andrea Benjumea van completar els llocs d’honor.La primera edició de la Travessa del Pas de la Casa va comptar amb 150 participants.