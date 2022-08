Actualitzada 14/08/2022 a les 07:05

La futbolista internacional Maria Ruzafa abandona la disciplina de la Ternana d’Itàlia, el club on va jugar els últims mesos. La davantera va arribar a Itàlia fa tot just mig any i ràpidament va guanyar-se un lloc com a titular al conjunt de la Serie C (tercera categoria) amb qui va proclamar-se subcampiona de Copa.