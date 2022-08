La Copa del Món de l'any vinent se celebrarà del 23 al 27 d'agost

La Copa del Món de BTT de Vallnord-Pal Arinsal canviarà de dates l’any que ve i se celebrarà força més tard del que és habitual, concretament entre el 23 i el 27 d’agost, segons el calendari que va publica ahir l’UCI (Unió Ciclista Internacional). Com a novetat, l’any vinent la disciplina de BTT i la d’enduro tindrà un únic calendari amb un total de 34 curses dividides en 15 seus diferent. Com ve sent habitual durant les últimes edicions, Vallnord-Pal Arinsal acollirà tres curses, la de descens, la de cross-country olímpic i la de cross-country short track.



La del 2023 serà