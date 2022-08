Aaron Ganal torna al MoraBanc però marxarà cedit al Talavera

Actualitzada 12/08/2022 a les 06:57

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir el retorn a l’entitat d’Aaron Ganal, que va jugar a la base tricolor fins que fa sis temporades va fer el salt al Barça. El jove de 18 anys i 1,85 metres signa dues temporades amb l’entitat del Principat, tot i que enguany marxarà cedit al Talavera de LEB plata després de realitzar la pretemporada amb l’equip que dirigirà Natxo Lezkano el curs vinent.L’escorta, fill de l’exjugador Mauro Ganal, va posar rumb al Barça el curs 2016-2017 després de despuntar a la base tricolor i va instal·lar-se a viure a la Masia. En la seva segona temporada com a blaugrana ja va demostrar del que podia ser capaç aconseguint el trofeu com a MVP de la fase prèvia de la Minicopa. Durant la seva etapa formativa, Ganal ha estat un habitual a les seleccions catalana i espanyola de base, i l’últim any va compaginar la presència als equips júnior i filial de l’FC Barcelona.Ganal va aprofitar les xarxes socials per enviar un missatge i agrair la seva etapa al Barça, i també per mostrar-se “molt feliç de tornar a casa”.