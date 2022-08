Petxarroman arriba amb ganes de sentir-se protagonista

Actualitzada 11/08/2022 a les 17:12

L'FC Andorra ha presentat a Alex Petxarroman com a nou futbolista tricolor. El lateral dret arriba cedit de l'Athletic Club per aquesta temporada, i ha manifestat que "el que vull es sentir-me protagonista, aquest és un equip que li agrada jugar a futbol i crec que puc créixer i millorar, i crec que hem triat bé", i ha afegit que "l'interès que van mostrar perquè vingués, l'equip, i al que els agrada jugar, que va amb el meu estil, és el que va fer decidir-me". Sobre les primeres hores al país, el defensa ha assenyalat que "tot està anant bé, ja he fet dos entrenaments, poc a poc vaig coneixent els nous companys i adaptant-me".

De la seva banda, el director esportiu tricolor, Jaume Nogués, ha afirmat que "estem molt contents de tenir-lo amb nosaltres, des de que vam pujar estàvem intentat que vingués, i sabíem que seria difícil, però gràcies a deu està aquí". A més, ha explicat que "pot aportar-nos experiència al futbol professional, és perfecte pel joc associatiu, pot jugar de lateral dret i de pivot, i ens anirà molt bé pel joc que podem practicar".

Repàs al mercat

Jaume Nogués ha fet també un repàs al mercat de fitxatges i ha deixat gairebé per impossible que pugui arribar algun altre reforç de cara a l'estrena de dilluns al camp de l'Oviedo. En aquest sentit ha explicat que "les negociacions enguany són més complicades, s'allarguen més del normal, i a dia d'avui és molt difícil que arribi algun altre jugador". Sobre les arribades, ha confirmat que "estem treballant en un central, estem treballant en totes les posicions, estem contents, però a dalt ens falten tres jugadors segurs, i estem mirant també a veure com es mou el mercat".

Pel que fa a les sortides (en les últimes hores s'ha especulat amb l'interès d'alguns equips per David Martín o Manu Nieto), Nogués ha destacat que "en principi sortirà algun jugador avui, i treballem altres casos".

Nogués ha parlat també de les obres a l'Estadi Nacional i ha afirmat que estan anant sobre el previst i que dimecres hi haurà una visita de LaLiga, i s'ha mostrat també satisfet pel bon ritme de la campanya d'abonaments, que ja ha arribat als 800 o 900 socis.