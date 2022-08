Tyson Pérez marxa cedit al Manresa

Actualitzada 10/08/2022 a les 11:41

Tyson Pérez jugarà la propera temporada cedit a les files del BAXI Manresa de l'ACB, tal i com ha informat el MoraBanc Andorra en un comunicat. El jugador hispanodominicà té encara un any més de contracte com a tricolor (fins al final del curs 2023-2024), així que tornarà al club un cop acabi la propera campanya. L'ala-pivot va arribar al MoraBanc l'estiu del 2019, i va quallar una gran temporada que va valer-li la renovació. A la segona campanya va mantenir la mateixa línia, fins que va lesionar-se en una acció amb Sadiel Rojas en un duel contra l'UCAM Múrcia i va fer-se un trencament del lligament creuat del genoll esquerre, que va fer que ja no tornés a jugar com a tricolor, ja que va recaure durant el tram final de la seva recuperació i va haver de tornar a passar pel quiròfan.